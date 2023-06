NewTuscia – VITERBO – Scatta la 21° puntata della terza edizione di “Luce Nuova sui fatti”, la trasmissione di approfondimento tematico settimanale ideata e condotta dal giornalista viterbese Gaetano Alaimo. Mercoledì 14 giugno alle 20.30 su TeleOrte (C. 77 Dtt visibile su tutta l’Umbria, Alto Lazio e provincia di Rieti) con repliche settimanali su Tro e Tro2 e, ogni giorno, su La Voce Tv (C.188 Dtt Lazio) con programmazione alle 9.30, 20.40 e 23.15, ed in streaming sulla pagina di Luce Nuova sui fatti di facebook e sul circuito LSFN sarà in onda il format settimanale più seguito dell’Alto Lazio e tra i più seguiti del Centro Italia.

A condurre Gaetano Alaimo ed Agnese Quattranni. Opinionista fisso Stefano Stefanini.

La puntata sarà incentrata sul turismo estivo e le tendenze economiche su tale fronte. Agnese Quattranni traccerà un quadro sulle mete 2023 e parlerà dei viaggi estivi.

Il pres. di Confimprese Viterbo Gianfranco Piazzolla parlerà delle misure sul turismo e l’attuale trend economico locale e nazionale.

Si torna a parlare dell’aeroporto civile di Viterbo con l’Avv. Giovanni Bartoletti.

Il sindaco di Latera Francesco Di Biagi ci farà conoscere il cartellone estivo del suo Comune.

La strabiliante vittoria del campionato della Stella Azzurra basket Viterbo, promossa in serie B, sarà ricordata dal capitano Andrea Meroi.Arianna Cigni ha intervistato Annarita Campo, autrice della mostra “Viaggio nel cinema attraverso i personaggi”, che a Roma ha avuto la presenza di molti attori famosi.

Stefano Stefanini intervisterà la presidente di Unitre Orte, Luisa Gentili.

Per le rubriche è la volta di “Pane, amore e psicologia” di Chiara Laratta e “Il Mondo di Crimy” di Cristina Tagliente.



Il format della terza edizione di “Luce Nuova sui fatti” é incentrato sull’attualità settimanale di tutti gli ambiti informativi suddivisi nei vari blocchi televisivi che andranno in onda nel corso della puntata. Si tratta di un vero e proprio contenitore Tv in cui, insieme all’approfondimento giornalistico, nella seconda parte ci saranno contenuti di spettacolo ed artistico insieme a specifiche rubriche tematiche.

Main partner della trasmissione sono il Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo e la Confael di Viterbo (associazione sindacale autonoma dei lavoratori).

Vuoi partecipare come ospite o promuoverti su “Luce Nuova sui fatti”? Chiama il 340/9409572 o manda una mail a lucenuovasuifatti@gmail.com

Fb: https://www.facebook.com/lucenuovasuifatti