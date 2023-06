NewTuscia – VITERBO – Archiviata ormai definitivamente la stagione 2022/23 con la partecipazione alla manifestazione “Canestri della Legalità ed Amicizia”, Trofeo Fabrizio Bartolotta, disputata a Palermo (“Un evento significativo e dall’alto valore morale – commenta coach Scaramuccia – al quale siamo stati felici ed onorati di aver partecipato”), in casa Domus Mulieris si sta programmando il campionato 2023/24 che vedrà il gruppo gialloblù ancora ai nastri di partenza della serie B.

La società sta lavorando per allestire la rosa della prossima stagione, incentrata sempre su un gruppo giovane e desideroso di mettersi in mostra. Non si può prescindere però dalla presenza di alcune giocatrici che abbiano già maturato esperienza e che conoscano bene l’ambiente, in modo tale da poter rappresentare dei punti di riferimenti preziosi per chiunque dovesse arrivare.

Per queste ragioni la società gialloblù è felice di comunicare di aver confermato anche per la prossima stagione il capitano Federica Pasquali, protagonista ancora una volta di un ottimo campionato con la maglia gialloblù delle Ants.

Nata il 25 maggio 1999 a Roma, arrivata a Viterbo nel 2018 non se n’è più andata ed ha deciso di mettere radici in città sia a livello sportivo che universitario (è laureanda in Scienze della Formazione Primaria); parlare di lei come di una “veterana” fa quasi sorridere considerando che è ancora giovanissima ma, dal punto di vista cestistico, sarà sicuramente lei una delle atlete cui spetterà il ruolo di chioccia per il gruppo: “Sono contenta di rimanere a Viterbo – commenta Pasquali – e ho sempre detto che mi piacerebbe continuare ad indossare questa maglia finchè non smetterò di giocare. Quest’anno avevamo avuto qualche risultato negativo all’inizio della stagione, complici anche i tanti cambiamenti dell’estate, poi però siamo cresciute tanto e speravamo di poter guadagnare una migliore posizione di classifica per fare strada nei playoff. Purtroppo non è andata così ma ci riproveremo il prossimo anno. A Viterbo sto benissimo, non credo esista un ambiente sereno e sano come questo e ogni volta che arrivano ragazze nuove mi piace dare qualche consiglio ma nulla più, anche perché tutti i dirigenti sono persone carine che sanno mettere a proprio agio chi arriva. Per la prossima stagione mi aspetto un’ulteriore crescita come squadra, sicuramente ci saranno altri cambiamenti nel gruppo ma questo è uno stimolo per andare sempre avanti e provare a raggiungere risultati sempre migliori”.