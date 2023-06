NewTuscia – VITERBO – Lunedì 12 giugno al via i lavori di riqualificazione della pavimentazione di via Matteotti. L’intervento sarà realizzato per fasi, ognuna delle quali richiederà dei provvedimenti al traffico, secondo l’avanzare del cantiere. Nel dettaglio, in questa prima fase, i lavori interesseranno il tratto compreso tra l’intersezione con piazza della Vittoria (immediatamente dopo tale intersezione) fino a via San Francesco esclusa (prima traversa sulla destra). Questo consentirà di garantire la regolare circolazione veicolare su via san Bonaventura, piazza della Vittoria e via San Luca. Su via della Cava sarà invertito il senso di marcia, si potrà pertanto salire in direzione piazza della Rocca. Sulla stessa via della Cava sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati. Sarà garantita la circolazione pedonale.

“Siamo partiti con una buona programmazione – spiega la sindaca Chiara Frontini – e ciò ci permetterà di far iniziare i lavori in linea con le tempistiche previste per il cantiere, nonostante la stagione caratterizzata da un maltempo davvero straordinario che ci ha portati a rivedere il cronoprogramma dei lavori in una modalità diversa da quella inizialmente comunicata. La riqualificazione della pavimentazione di via Matteotti è un altro importante intervento che verrà realizzato con fondi PNRR, di cui andiamo fieri”.