NewTuscia – NEPI – Riceviamo e pubblichiamo. “Comunico che è stata resa operativa la rotatoria in loc. La Colonnetta. È stato messo in sicurezza un incrocio che registrava più incidenti stradali .

Come già preannunciato lunedì inizieranno i lavori per la rotatoria di fronte alla Zona artigianale, presso l’incrocio della Nepesina con la Sutrina, a cui seguirà la rotatoria dinanzi alle attività commerciali ( di fronte a MAG , già appaltata. Contiamo entro pochi mesi di mettere in sicurezza tutta le Nepesina sul nostro territorio.”

Franco Vita

Sindaco di Nepi