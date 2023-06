NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Fuochi pirotecnici sotto la pioggia al Vitali. Perché Vigor e Gradoli senza pressioni di classifica sciolgono le briglie tattiche. Divertendo e divertendosi. Meravigliosi 20 minuti primo tempo Vigor alla voce concretezza in zona goal (Parrino, doppietta di Bedini). Altrettanti otto minuti in fotocopia Gradoli nella ripresa (Pacifici, Pompili, Munteanu). Poi arriva ancora spartiacque Bedini. All’ultima in gialloblù Gaggi presenta alcuni interessanti risultati della sua gestione: Bambini inesauribile nel doppio ruolo di interditore e finalizzatore, Sidime e Cannavacciolo agili e senza paura nelle conclusioni, Mencio e Parrino sensibilmente su standard tattici di livello. Senza coach Mimì Gasperini assente per motivi di lavoro, l’interregno tecnico Gradoli in mano ai Dirigenti trionfa a livello motivazionale. Nel momento più cupo la squadra reagisce e pareggia. Alessandrini e Dicko ci provano fino alla fine.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (GIRONE A)

TRENTESIMA GIORNATA (SABATO 10 GIUGNO 2023)

ASD POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE – ASD GRADOLI 4-3

(PRIMO TEMPO 3-0)

ASD POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE: Wayas, Sulejimani (44° st Belli) Sidime, Contadini, Emidi, Cannavacciolo, Marabottini (20° pt Galli), Bambini, Mencio, Parrino, Bedini

ALLENATORE: Gaggi

ASD GRADOLI: Prosperuzzi, Vitali (1° st Tarnani), Pacifici, Pompili, Vignanelli (1° st Ceccarelli) Munteanu, Pecugi (20° st Ceccarelli), Delmirani (25° st Moretti), Modanesi, De Nicola, Alessandrini

ARBITRO: Giacomo Giacomini Comitato di Viterbo

MARCATORI: 8° pt Parrino (APVA), 22° pt Bedini (APVA), 27° pt Bedini (APVA), 8° st Pacifici (AG), 13° st Pompili (AG), 16° st Munteanu (AG), 21° st Bedini (APVA)

NOTE: Ammonito 42° st Sidime (APVA)