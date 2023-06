NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Questa mattina alle 12 i vigili del fuoco di Viterbo sono stati chiamati ad intervenire sulla Faggeta.

È stata soccorsa una donna di circa 40 anni di Soriano nel Cimino che si è infortunata durante un’escursione all’interno di un percorso naturalistico dentro il bosco.

A dare l’allarme è stato il marito.

I vigili del fuoco sono intervenuti a supporto dei sanitari dell’Ares 118.

La donna è stata portata fino all’ambulanza e quindi portata in ospedale per accertamenti ma era vigile e, sembra, in discrete condizioni.