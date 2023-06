NewTuscia – MIRANO – Siamo agli inizi di Maggio, il mese dei fiori, il cuore della Primavera e l’appuntamento è davvero imperdibile. A Mirano (VE), infatti, è in programma una tappa del circuito “Camminare Insieme”, il geniale progetto del Responsabile Tecnico Federale Minibasket Maurizio Cremonini e del suo staff, per portare nelle palestre di tutta Italia un messaggio di sapienza e di vero metodo d’insegnamento di questo fantastico gioco-sport.

E’ stato sicuramente un momento di crescita per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di esser presenti: i bambini, innanzitutto, che hanno avuto il prezioso privilegio di imparare dagli insegnamenti di Maurizio, gli addetti ai lavori ed i numerosi famigliari che hanno assistito dalle tribune del PalaAzzolini. Mamme, papà e nonni hanno avuto modo di apprezzare in tutta la loro essenza l’arte di Maurizio e i suoi discorsi di presentazione del Minibasket e della sua importante funzione educativa proprio rivolti dallo stesso Maurizio ad essi a conclusione dei lavori di ogni gruppo.

Il programma di lavoro pratico sul campo, suddiviso per fasce di età (nell’ordine Scoiattoli/Libellule, Aquilotti/Gazzelle e Esordienti sia maschili che femminili), svolto da Maurizio non poteva che risultare la solita prelibatezza per deliziare i “palati di buon gusto”. Ogni volta sempre delle novità che innalzano il plafond delle variabili e rendono quindi l’insegnamento sempre più stimolante e maggiormente efficace.

L’orizzonte più gioioso di questa storia si configura, ovviamente, con la spontaneità, la genuinità e l’aria sognante dei bambini, comunque sempre ligi all’attenzione e all’impegno sul campo.

Così la mia “penna” (ai tempi moderni la tastiera) scorre e scrive le gesta, i pensieri, i sogni soprattutto dei bambini. I passi segnano il cammino ed io lo seguo, è l’evoluzione di una scelta. Si va lontano, a volte perché la vita ti pilota a farlo oppure si rimane, dove la vita t’insegna a rimanere, l’importante è capirlo e poi viverlo, che sia per rincorrere un sogno o per arrampicarsi sul futuro. Mettere un piede dopo l’altro impone di crederci fino in fondo o forse semplicemente di imparare a camminare perché, proprio con l’ispirazione del “Camminare Insieme”, ogni cammino si compie PASSO DOPO PASSO!

Camminano con noi

Il Settore Minibasket ripropone il Progetto Camminare Insieme, iniziativa rivolta alle Società Sportive affiliate che svolgono attività di Minibasket.

Il Settore così conferma l’attenzione e l’impegno per una condivisione educativa e formativa del Minibasket come strumento per la crescita della persona, oltre che del minicestista.

Il Progetto Camminare Insieme è un’occasione speciale di incontro e di confronto del Settore Nazionale Minibasket e Scuola della FIP con le Società Sportive; con i bambini, con gli istruttori, con i dirigenti e con gli eventuali genitori presenti, momenti di approfondimento e riflessione che ogni società può realizzare nella propria “casa del Minibasket”.

Il Progetto viene realizzato con una giornata interamente dedicata alla Società ospitante, con un programma specifico che verrà concordato e condiviso con i tecnici coinvolti.

I temi che potranno essere affrontati sono:

lezioni pratiche con i diversi gruppi di attività messi a disposizione

lezioni e proposte dello Staff Nazionale aperte a Istruttori e Allenatori di società sportive limitrofe ai quali può essere esteso l’invito per un’opportunità di aggiornamento

lezioni pratiche realizzate dagli Istruttori delle società ospitanti con momenti di approfondimento a cura dei tecnici del settore presenti

incontri di approfondimento e riflessione con gli Istruttori della società su temi riferiti alla metodologia di insegnamento e di allenamento

relazioni e dibattiti con i Genitori, Istruttori e Dirigenti su temi riferiti ai diversi ambiti di riferimento didattico e metodologico.

Fonte: FIP

IL PROGETTO “CAMMINARE INSIEME”

E IL TECNICO FEDERALE MAURIZIO CREMONINI A MIRANO

E’ con grande soddisfazione che annunciamo l’arrivo a Mirano del “Progetto Camminare Insieme 2023” alla presenza del Responsabile Federale Maurizio Cremonini, MERCOLEDI’ 3 MAGGIO – PALESTRA in via VILLAFRANCA.

Questo il programma:

16.30 -17.30 GRUPPI SCOIATTOLI 2014/2015 E LIBELLULE 2014/2015

17.30 DIALOGO CON I GENITORI DEI GRUPPI SCOIATTOLI E LIBELLULE

17.40-18.40 GRUPPI AQUILOTTI 2012/2013 E GAZZELLE 2012/2013

18.40 DIALOGO CON I GENITORI DEI GRUPPI AQUILOTTI E GAZZELLE

18.50-19.50 GRUPPI ESORDIENTI 2011 MASCHILE E FEMMINILE

19.50 DIALOGO CON I GENITORI DEI GRUPPI ESORDIENTI