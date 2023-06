NewTuscia – SAN MARTINO AL CIMINO (VITERBO) – Per consentire lo svolgimento dell’evento religioso si rendono necessari alcuni provvedimenti riguardanti la sosta e la circolazione veicolare nelle vie e piazze interessate dalla manifestazione.

Come da ordinanza della polizia locale (n. 399 del 07-6-2023), dalle ore 16,00 fino alle ore 20, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo il seguente percorso: abbazia (partenza), piazza del Duomo, via A. Doria, via Borgovecchio, via L. Cadorna, piazza Mariano Buratti (anche nell’area circostante il monumento dei Caduti), via del Centro, via Papa Nicolò III, piazza card. Piccolomini, via A. Doria, abbazia (arrivo). Dalle ore 18,30 fino a cessata necessità potrebbero verificarsi interruzioni o deviazioni del traffico veicolare lungo il percorso della processione. Alle ore 18 è prevista la solenne messa e alle ore 19 la processione. La versione integrale dell’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it sezione albo pretorio.