NewTuscia – VITERBO – Un’altra bella pagina scritta ieri sera nella stupenda annata della Stella Azzurra Viterbo che ha già visto lo storico ritorno della prima squadra in serie B e l’accesso alle finali nazionali per gli Under 17 Eccellenza.

La squadra che partecipa al campionato di Promozione del Lazio con la denominazione di Stella Azzurra Viterbo Basket, allenata da Jacopo Vitali e Maria Chiara Scaramuccia, sbancando il parquet del Cristo Re Roma che la appaiava al primo posto in classifica, ha conquistato nella partita decisiva per la vittoria del campionato, il salto di categoria in serie D.

Un successo importantissimo perché colto da una squadra composta tutta da Under 19 e 17, ragazzi che quest’anno hanno disputato una stagione sportiva memorabile. Merito di un gruppo cresciuto esponenzialmente all’interno del settore giovanile della società biancostellata affidato ad Umberto Fanciullo, che si sta affermando come uno dei migliori non solo a livello regionale.

Bellissima ed intensa la gara giocata nella capitale ieri sera, contro una formazione espertissima composta da avversari con notevole passato in serie superiori, che per nulla hanno potuto contro il dinamismo, la rapidità e la qualità espressa dai ragazzi viterbesi. 81 a 72 il punteggio finale che ha visto la Stella Azzurra Viterbo condurre l’incontro fin dalle prime battute e saper contenere e rispondere ai tentativi di rientro dei padroni di casa.

Da segnalare il nutritissimo ed assai rumoroso gruppo di tifosi al seguito giunti dalla Tuscia, guidato incessantemente dai ragazzi della prima squadra che hanno senza sosta sostenuto dalle tribune i loro più giovani colleghi.

Festa finale con premiazione della squadra da parte del vicepresidente del Comitato regionale FIP ed appuntamento al prossimo anno dove potrà disputarsi un altro campionato di categoria per far crescere ulteriormente un gruppo molto giovane, ma già fortemente consolidato.

Congratulazioni a: Raffaele Alessi, Francesco Andreoni, Niccol Bacchiddu, Simone Bertini, Matteo

Bertollini, Matteo Bonucci, Cvek Shiva, Matteo Di Croce, Lorenzo Domini, Alberto Guiducci, Davide Mancini, Pietro Mataloni, Valerio Massimo Moretti, Gabriele Nieddu, Stefano Piazzolla, Valerio Pollastrelli, Federico Seripa, Federico Taurchini (Cap.), Filippo Taurchini.

Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo