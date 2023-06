NewTuscia – VITERBO – A conclusione dell’anno scolastico, si è svolta presso l’aula magna dell’IIS “P. Savi” la cerimonia di assegnazione di due borse di studio in ricordo di Don Armando Marini.

Don Armando, sacerdote storico della città, conosciuto ed apprezzato dai cittadini per le sue qualità umane, per la sua capacità di coinvolgere i giovani e per la sua vicinanza alla gente, venuto a mancare da 27 anni, ha lasciato un ricordo in ciascuno di noi ed in particolare in chi ha frequentato il Paolo Savi, dove ha insegnato per tanti anni e dove è a lui intitolata l’aula magna “Don Armando Marini”.

Ieri, 8 giugno 2023, l’Associazione “Don Armando Marini” di Viterbo ha voluto offrire due borse di studio da 500 euro ad altrettanti studenti dell’istituto, i più meritevoli dell’anno scolastico 2022.2023: Luca Galilei della classe IC Amministrazione Finanza e Marketing e Mattia Ledda della IA Amministrazione Finanza e Marketing ad orientamento sportivo.

La cerimonia di consegna si è svolta proprio nell’aula magna intitolata a Don Armando alla presenza degli studenti delle due classi e dei genitori dei ragazzi premiati.

Le borse di studio sono state consegnate dal presidente dell’Associazione. Ha partecipato all’evento la sorella di Don Armando che ha incoraggiato tutti gli studenti a continuare ad impegnarsi per costruire positivamente il loro futuro.

Durante la cerimonia la dirigente scolastica ha anche consegnato il premio dell’Associazione Arma Aeronautica agli studenti Roberto Huicu e Rita Stelliferi della classe 5A Sistemi Informativi Aziendali, che hanno partecipato al concorso “In volo verso il futuro”. Infine sono state assegnate le borse di studio del Ministero dell’Istruzione e del Merito “Eccellenze 100 e lode” a due studentesse che hanno conseguito la maturità nello scorso anno scolastico con 100 e lode: Serena Pasquali e Rachele Pentericci.

“Durante l’anno scolastico numerosi studenti hanno partecipato a concorsi e progetti, ottenendo premi e riconoscimenti – afferma la dirigente scolastica Paola Bugiotti – quella di oggi è la giornata conclusiva di un anno molto positivo da questo punto di vista. Studentesse e studenti così bravi infondono in tutti noi una grande fiducia nel futuro”.

Istituto di Istruzione Superiore “P. Savi” Viterbo