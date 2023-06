NewTuscia – VITERBO – A La Quercia, domenica 11 giugno, la celebrazione del Corpus Domini e la cena sotto le stelle. Tutti i dettagli di entrambe le iniziative sono stati illustrati dagli organizzatori lo scorso mercoledì a Palazzo dei Priori, alla presenza della sindaca Chiara Frontini, dell’assessore Stefano Floris e dei consiglieri comunali Marco Ciorba e Marco Nunzi. Organizzati dall’associazione Villaggio querciaiolo in collaborazione con la basilica santuario Santa Maria della Quercia e l’associazione culturale La Rosa, con il patrocinio del Comune di Viterbo, i due appuntamenti riguarderanno la celebrazione del Corpus Domini alle ore 10,30, presso la basilica e a seguire la processione lungo le vie del centro storico, e alle ore 19,30 al campo Graziano (campetto da basket), la cena sotto le stelle, con intrattenimento musicale. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza all’emporio solidale I Care.

“È bello vedere il ritorno di un’importante realtà associativa come il Villaggio querciaiolo – ha sottolineato la sindaca Chiara Frontini -. Un’associazione ferma da qualche anno che sono certa saprà ripartire con grande entusiasmo e proporre iniziative che faranno bene agli abitanti del posto e all’intera comunità. A questo proposito voglio rivolgere un invito affinché davvero tante gente partecipi alla cena sotto le stelle. Un’occasione per trascorrere qualche ora spensierata e al tempo stesso fare un bel gesto verso chi ne ha bisogno. La Quercia è un borgo già bello di suo – ha aggiunto la sindaca Frontini -. E in questi anni non è mai stato fermo. Le numerose iniziative e l’importante lavoro di promozione culturale e turistica portato avanti dalla basilica santuario Santa Maria della Quercia con il rettore e parroco Don Massimiliano Balsi in collaborazione con la Pro Loco Viterbo guidata da Irene Temperini hanno fortemente contribuito a far conoscere e apprezzare un gioiello come La Quercia. Fa piacere vedere la nascita, o, come in questo caso la rinascita di associazioni e comitati di quartiere, testimonianza di come le stesse realtà ritengano che l’amministrazione sia vicina alle loro attività, alle loro istanze e a quelle dei cittadini”.

Dello stesso avviso anche l’assessore Floris, che ben conosce La Quercia. “Sarò particolarmente felice di partecipare alle iniziative di domenica, e non solo come amministratore. Le mie radici mi vedono accanto ai querciaioli e vedere il coinvolgimento anche delle giovani generazioni non può che rallegrarmi”. “Una festa religiosa con la celebrazione del Corpus Domini e un appuntamento conviviale – aggiunge il consigliere comunale Ciorba -. Due iniziative di diversa natura che hanno un grande valore. Spirituale e religiosa la prima, aggregativa, sociale e socializzante la seconda, tra l’altro organizzata in un luogo particolarmente caro ai querciaioli e ai viterbesi come il campo Graziano, luogo legato alle nostre tradizioni”.

Alla conferenza sono intervenuti la presidente dell’associazione Villaggio querciaiolo Mara Zena insieme ai piccoli collaboratori e a Massimiliano Meschini, presidente della realtà associativa negli anni passati, e Roberto Capoccioni, presidente dell’associazione culturale La Rosa. Al termine della conferenza è stata consegnata alla sindaca Frontini la tessera n. 100 dell’associazione Villaggio querciaiolo.