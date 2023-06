NewTuscia – VASANELLO – A nome e per conto di tutta la collettività di Vasanello, commenta il Sindaco Igino VESTRI, esprimo le più sincere congratulazioni e i miei ringraziamenti ai Carabinieri di Vasanello per l’eccellente operazione di servizio portata a termine ieri e al personale della Polizia Locale che ha coadiuvato e fornito loro il necessario supporto.

A seguito delle segnalazioni effettuate da alcuni compaesani, i militari sono riusciti ad intercettare tre persone che, a bordo di una utilitaria, si aggiravano per le vie del paese al fine di mettere a segno le truffe ai danni di anziani o persone fragili.

I tre soggetti partenopei, “in trasferta” a Vasanello, dopo lunghi accertamenti sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Viterbo per il reato di tentata truffa.

Stiamo investendo molto sulla prevenzione e stiamo curando in ogni minimo particolare i rapporti di collaborazione, intesa e sinergia con le forze dell’ordine a cui rivolgiamo la nostra più ampia considerazione e fiducia ed è sicuramente grazie a tutto ciò che nel nostro paese non si registrano ad oggi truffe consumate, ma fortunatamente solo di tentativi peraltro prontamente sventati.

Il modus operandi di “questi loschi soggetti” è sempre lo stesso e si divide in due fasi: nella prima una chiamata sull’utenza fissa da parte di un finto carabiniere o avvocato persuade e fa credere alla vittima che un familiare è stato tratto in arresto o ha seri problemi con la giustizia; nella seconda, maturata nel giro di pochi minuti, i truffatori fingendosi carabinieri e grazie ad altri complici, si indirizzano presso la casa della vittima per ritirare il denaro o i beni concordati telefonicamente.

Si tratta di persone con una buona dialettica che approfittano della buona fede delle potenziali vittime.

E’ una tecnica ben consolidata, tanto semplice quanto efficace, poiché i truffatori se fermati dalle forze dell’ordine senza denaro e senza preziosi nella maggior parte dei casi non rischiano alcunché.

Ieri invece ai tre fermati fortunatamente non è andato tutto liscio, sia per merito della pre-informazione veicolata sui canali social che per l’immediato intervento delle forze dell’ordine che ormai ben conoscono le tecniche di questi soggetti.

Mi preme infine ricordare a tutti che il Comune di Vasanello ha messo a disposizione da oltre 15 mesi un numero Whatsapp, 3783030503, a cui tutti possono gratuitamente aderire per ricevere informazioni e segnalazioni; ad oggi risultano iscritte circa 730 persone, ma sono ancora poche, dobbiamo fare “ancor più squadra” soprattutto per arginare “in un istante” ciò che è successo e che sicuramente, purtroppo, succederà ancora.

Invitiamo tutti a non abbassare mai la guardia, conclude il Presidente del Consiglio Giuseppe MANJCUSO, e ad informare per qualsiasi dubbio le forze dell’ordine.

Il sindaco Igino VESTRI