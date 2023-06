NewTuscia – VITERBO – Il giorno 07.06.2023, presso la sede sociale della Sezione viterbese dell’Associazione Arma Aeronautica (AAA) – Aviatori d’Italia, sita nei locali messi a disposizione dalla SMAM/Comando Aeroporto, si è svolta la cerimonia di consegna degli Attestati di merito relativi alla fase regionale del concorso a premi dal titolo “Da un secolo in volo verso il futuro”, patrocinato dalla Sezione Roma 2 “Luigi Broglio” dell’AAA, che ha visto protagonisti alcuni studenti degli Istituti Superiori di Secondo Grado della nostra città/provincia.

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati Attestati di merito ad otto alunni provenienti dall’Istituto Tecnico Economico “Paolo Savi”, dal Liceo Classico “Mariano Buratti”, dal Liceo delle Scienze Umane “Santa Rosa da Viterbo” e dal Liceo Scientifico Paritario “Cardinal Ragonesi”). Negli elaborati, di tipo testuale o multimediale, gli studenti hanno saputo analizzare, con estro e creatività, gli aspetti di tipo scientifico-tecnologico, economico-giuridico, socio-umanistico legati alle tematiche di carattere aeronautico e spaziale.

Primi classificati in ambito provinciale sono risultati: per l’area testuale l’alunno Luca Cusi del Liceo Scientifico Paritario “Cardinal Ragonesi” con l’elaborato “I droni” e, per l’area multimediale, l’alunna Beatrice Ciucciarelli del Liceo Classico “Mariano Buratti” con l’elaborato “ 100 anni dell’Aeronautica Militare”. I due studenti parteciperanno alla selezione nazionale. A loro giungano i migliori auguri della Sezione AAA di Viterbo.

Ai primi tre classificati di ciascuna delle due aree a livello nazionale, oltre ad un premio in d enaro e libri, sarà data la possibilità di vivere l’emozione del battesimo del volo su un aeromobile dell’Aeronautica Militare.

Alla cerimonia hanno preso parte i Dirigenti/Docenti dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Viterbo e degli Istituti partecipanti, la Commissione di valutazione degli elaborati, i Rappresentanti della SMAM/Comando Aeroporto e l’AAA, rappresentata dal Gen. Isp. (r) Antonio DE ROSA della Sezione Roma 2 “Luigi Broglio”, dal Brig. Gen. Roberto BORDO, Presidente della Sezione AAA di Viterbo “Francis Leoncini” e da alcuni Soci.

Determinante e fortemente apprezzato il contributo organizzativo dell’Ufficio Scolastico Provinciale/Territoriale, supportato dalla locale Sezione dell’AAA.

A margine della Cerimonia di consegna degli Attestati di merito, il Gen. Isp. DE ROSA Antonio ha illustrato le finalità dell’AAA, mentre il Brig. Gen. Roberto BORDO ha brevemente informato sulle attività della Sezione AAA di Viterbo e guidato i partecipanti nella visita alla relativa Sala Espositiva Aeronautica.