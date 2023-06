Gli alunni del Chiominto di Cori raccolgono 4.000 euro per 143 bambini camerunensi

NewTuscia – CORI – L’Istituto Comprensivo C. Chiominto, tra le offerte progettuali di questo anno scolastico che sta per chiudere i battenti, ha inserito il progetto didattico internazionale dell’organizzazione Azione Contro La Fame, patrocinato dal CONI, dall’Organizzazione Preparazione Professionale Insegnanti–ente accreditato MIUR.

Il progetto, a carattere multidisciplinare, si è posto come obiettivo quello di responsabilizzare gli studenti verso i temi sociali, con particolare attenzione alla fame nel mondo, tra le più gravi conseguenze dei cambiamenti climatici e delle guerre. La fame e la sete sono stati i temi che hanno consentito agli insegnanti di declinare i nuclei dell’Agenda ONU 2030 all’interno dei percorsi educativo-didattici disciplinari.

Dopo l’intervento di una volontaria dell’Organizzazione Azione Contro la Fame nelle sezioni della Scuola dell’Infanzia di Boschetto, Giulianello e Cori, nelle classi della Scuola Primaria di Cori e Giulianello, e nella Scuola Secondaria di Giulianello, i bambini, muniti di un “passaporto solidale” si sono impegnati a cercare sponsor in famiglia e negli ambienti extrascolastici. Lo sponsor trovato da ogni alunno, dopo essere stato informato dai Bambini-atleti “sull’emergenza fame e sete nel mondo”, si è impegnato a sostenere il Progetto consegnando ai nostri alunni piccole somme, che essi hanno registrato nel passaporto e raccolto in una busta.

Il Paese al quale verranno devoluti gli aiuti è il Camerun, in sofferenza per malnutrizione a causa di guerre e carenze sanitarie: le offerte per sostenere una vita partivano da 0,50€, 1,00 €, 2,00€, fino a 28,00 euro, il costo di una cura completa per un bimbo denutrito. Ogni alunno ha portato a scuola la propria raccolta: sono state tutte riunite nella giornata della Corsa. I bambini, nelle palestre dei rispettivi plessi, hanno compiuto percorsi ad ostacoli, mantenendo così l’impegno a “correre” promesso agli sponsor. Il duplice obiettivo di sensibilizzare ciascuno verso le fragilità della Terra e degli uomini, ed educare i più piccoli a sentirsi abitanti fortunati di un pianeta ‘malato’ insieme a tanti altri bambini e adulti meno fortunati, è stato raggiunto, a vedere il ‘raccolto’: ben euro 4.000 raccolti dagli alunni di Giulianello e Cori, a beneficio della salute di 143 bambini camerunensi.

“Un grazie di cuore – sottolineano dalla scuola – ai nostri bambini e alle famiglie. Un plauso particolare ai piccoli che si sono attivati mobilitando e sensibilizzando capillarmente verso la Corsa contro la fame molte attività commerciali del paese – tante piccole gocce che hanno costituito quel ‘punto di appoggio’ capace di ‘sollevare’, anche solo un po’, il mondo”.

Gli Alunni, gli Insegnanti, le famiglie

I.C. ‘C. Chiominto’, Cori