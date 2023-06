NewTuscia – VITERBO – Divieto di circolazione veicolare in via Amendola domani 8 giugno, dalle ore 8,30 alle ore 17. Nella stessa giornata e nella suddetta fascia oraria sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nei pressi del civico 27, come opportunamente indicato attraverso apposita segnaletica.

Il provvedimento, disposto con apposita ordinanza del settore VII (n. 378 del 1-6-2023), si rende necessario per consentire lavori di manutenzione ordinaria al manto di copertura di un edificio, con l’ausilio di una piattaforma aerea. La versione integrale dell’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it sezione albo pretorio.