NewTuscia – VITERBO – Incidente all’ingresso del cortile del liceo Mariano Buratti; ieri intorno alle 17.30, per cause ancora da appurare, un elemento del cancello si è staccato dalla struttura finendo per cadere su una collaboratrice scolastica. Sembrerebbe che si tratti di una lastra lunga circa un metro e mezzo, dal perso di 15 chili.

Attualmente, l’area è interdetta al passaggio.

Sul posto presenti i sanitari del 118, che dopo aver soccorso la donna l’hanno trasportata all’ospedale, gli agenti della polizia e l’ispettorato del lavoro. Al momento l’area è totalmente interdetta al passaggio con transenne poste dalla polizia locale.

Fonti, Il Messaggero di Viterbo