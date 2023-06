Lectio magistralis del Vescovo di Viterbo all’Aviazione dell’Esercito

NewTuscia – VITERBO – Nella giornata di martedì 6 giugno, il Vescovo di Viterbo, S.E. Mons. Orazio Francesco Piazza, ha tenuto, presso l’Aviazione dell’Esercito (AVES), una conferenza dal titolo “Fiducia e qualità delle relazioni: etica e corresponsabilità”.

Al suo arrivo il Vescovo è stato accolto dal Comandante dell’AVES, Generale di Divisione Andrea Di Stasio, che dopo il saluto alla Bandiera d’Istituto del Centro Addestrativo dell’Aviazione dell’Esercito (CAAE), ha illustrato all’alto prelato i compiti e le principali attività operative che la “Specialità Azzurra” dell’Esercito svolge sia in patria sia all’estero.

Monsignor Piazza ha, quindi, fatto visita ai simulatori di volo dell’elicottero da esplorazione e scorta A-129, dove ha potuto in prima persona cimentarsi in una prova di volo provando la complessità di uno degli elicotteri più avanzati e operativi dell’Esercito.

A seguire, si è tenuta la lectio magistralis del Vescovo ad una rappresentanza del personale AVES in servizio nei diversi reggimenti presenti sul territorio viterbese.

Fiducia e qualità delle relazioni: etica e corresponsabilità, questi i temi trattati attraverso un percorso filosofico ricco di esempi concreti che ha scosso gli animi dei presenti spingendo ognuno di loro ad analizzare se stessi e il rapporto con gli altri.

Al termine della relazione Sua Eccellenza ha concluso dicendo: ”siate fieri di quello che siete e di quello che fate per il Paese, agite sempre con la stessa unicità d’intenti, come ingranaggi di una grande macchina che opera per il bene comune.”

La visita è poi proseguita presso la sala museale dell’AVES, in un percorso storico dalle origini del “Servizio Aeronautico dell’Esercito”, nato il 6 novembre 1884 a Forte Tiburtino (ROMA) ad oggi.

Con la firma dell’albo d’onore del CAAE si è quindi conclusa questa giornata di condivisione e riflessione.