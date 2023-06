NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Abbiamo recentemente appreso dai giornali di uno spiacevole incidente successo ieri, in mattinata, presso il Liceo Classico e Linguistico Mariano Buratti.

L’incidente, da quanto riportano i giornali, è avvenuto ieri, a ridosso dell’ingresso del cortile scolastico.

Per cause non ancora chiare, un elemento del cancello si è improvvisamente staccato dal resto della struttura, urtando la testa di una collaboratrice scolastica. Si tratterebbe di una lastra lunga circa un metro e mezzo pesante ben 15 chili.

Un fatto non solo spiacevole, ma estremamente vergognoso ed imbarazzante. Noi, da sempre reclamiamo infrastrutture sicure e questo continua a non cambiare.

Risulta evidente che per l’amministrazione provinciale le scuole non siano una priorità e a farne le spese è sempre la comunità scolastica.

Come Azione studentesca Viterbo chiediamo non solo una maggiore attenzione a tali problematiche, ma soprattutto più investimenti in edilizia scolastica.

Nella speranza che non si verifichino mai più situazioni di questo tipo, rimaniamo fermi sulla nostra posizione: una maggiore attenzione all’edilizia per il bene dell’intera comunità scolastica e studentesca!

Azione Studentesca Viterbo