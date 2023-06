NewTuscia – VETRALLA – In merito alla recente nota stampa dei gruppi consiliari di minoranza riguardo l’utilizzo dei prodotti fitosanitari si evidenzia che per mascherare la propria incapacità amministrativa che li ha contraddistinti nei cinque anni della loro passata gestione, continuano a fare la solita demagogia e strumentalizzazione politica.

Riguardo l’utilizzo dei prodotti fitosanitari è bene evidenziare che con la direttiva della Comunità Europea è stato istituito un quadro comunitario ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Il Governo con successivi decreti del 2012 e 2014 in attuazione della citata Direttiva Comunitaria ha istituito il Piano di Azione Nazionale “P.A.N.” che prevede soluzioni migliorative, al fine di ridurre l’impatto dei prodotti fitosanitari, anche in aree extra agricole frequentate dalla popolazione, strade, ferrovie, giardini, scuole, spazi ludici di pubblica frequentazione, aree protette e per la tutela della salute degli stessi operatori che utilizzano i prodotti, dei cittadini e dell’ambiente.

Sulla base di tale normativa la Provincia di Viterbo nel 2015, con la collaborazione di tutte le Istituzioni Provinciali, Regionali e le Associazioni di Categoria del settore, ha adottato le linee guida per il sostenibile utilizzo di tali prodotti in funzione delle caratteristiche del territorio fornendo anche una possibile aggregazione dei territori comunali rispetto alle vocazioni agricole.

I consiglieri di minoranza dovrebbero spiegare il motivo per cui nei cinque anni passati 2016 /2021 non si sono minimamente preoccupati di individuare eventuali aree vulnerabili necessarie di eventuali interventi per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Hanno anche ignorato una richiesta di intervento presentata in tal senso da un imprenditore agricolo e depositata agli atti del Comune con nota “prot. N. 0017994 del 25 Luglio 2017”.

Contrariamente alla loro passata inerzia, gli uffici, in funzione degli indirizzi di questa maggioranza, stanno esaminando le linee di utilizzo dei prodotti in questione riferite alle particolari situazioni sensibili del nostro territorio per le eventuali determinazioni da intraprendere a maggior tutela della salute dei nostri cittadini e dell’ambiente.

Questi sono fatti concreti riscontrabili dagli atti per il bene comune e non la demagogia fine a se stessa

I componenti di questa maggioranza Assessori e Consiglieri delegati alle varie attività, con il coordinamento del Sindaco, hanno iniziato a lavorare concretamente e continuano a farlo sul programma da realizzare e sulle altre problematiche.

.

L’Amministrazione Comunale