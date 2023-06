NewTuscia – VITERBO – Sfalcio vegetazione infestante, prosegue il lavoro a ridosso del tratto ferroviario di via della Ferrovia. Per consentire tale intervento nella suddetta via, domani 7 giugno, sarà interrotta la circolazione veicolare e pedonale, dalle ore 6 alle ore 12. Un intervento che rientra nell’ambito della manutenzione del verde privato e che fa seguito all’accordo recentemente raggiunto tra l’amministrazione comunale e RFI – Rete Ferroviaria Italiana. “Molte delle aree abbandonate o con criticità non sono di proprietà comunale – spiega la sindaca Chiara Frontini -.

Per le nostre stiamo facendo il massimo. Allo stesso tempo abbiamo attivato RFI, come stiamo attivando tutti gli enti e anche i privati per le aree di propria competenza, che fanno a tutti gli effetti parte del decoro e della funzionalità della città. Ognuno deve fare la propria parte – aggiunge la sindaca Frontini -: l’amministrazione sta profondendo sforzi importanti in una stagione del tutto straordinaria dal punto di vista del meteo. Ringraziamo RFI per la collaborazione, perché il marciapiede di via della Ferrovia e anche le aree a parcheggio a ridosso erano diventate davvero impraticabili”.