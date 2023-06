NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. “Recepiamo con dolore e rammarico – ma senza stupore – la notizia di revoca del patrocinio della Regione Lazio al Roma Pride.

Il Pride, oltre ad essere un grande momento di gioia e celebrazione della propria identità e individualità, è anche e soprattutto un’occasione per promuovere l’uguaglianza, il riconoscimento dei diritti e il contrasto a qualunque tipo di discriminazione. Fratelli d’Italia e la destra di governo regionale, con la revoca del patrocinio al Roma Pride hanno dimostrato di non condividere i valori essenziali di cui il Pride si fa portatore e che sono alla base della nostra Costituzione, della Carta dei diritti dell’Unione Europea e della Dichiarazione universale dei diritti umani.

La motivazione che giustifica il ritiro del patrocinio, ovvero la volontà di non sostenere manifestazioni a favore dell’ “utero in affitto”, oltre ad essere un becero contentino della destra nei confronti dei movimenti Provita per ringraziarli del sostegno ricevuto alle urne, è insensata e colma d’ignoranza; nel documento politico del Roma Pride si legge: “Vogliamo una legge che introduca e disciplini anche in Italia una gestazione per altri (GPA) etica e solidale, che si basi sul pieno rispetto di tutte le persone coinvolte, sulla scorta delle più avanzate esperienze internazionali e in un’ottica di piena e autentica autodeterminazione”, a dimostrazione della sensibilità della comunità queer e trans* verso tematiche delicate come quella in oggetto, oltre che del riconoscimento da parte della comunità stessa della complessità che contraddistingue questi temi.

Come associazione operante a Viterbo, in solidarietà al Circolo di Cultura Omosessuale “Mario Mieli” e alle altre realtà coinvolte nell’organizzazione della manifestazione, sabato 10 giugno saremo presenti al Roma Pride; unisciti a noi: ci vediamo alle 10.30 alla stazione di Porta Romana per prendere il treno per Roma delle 10.55.”

Tuscia Pride