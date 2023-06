di Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Il Comitato dei Festeggiamenti “Classe 1982”, in onore di S. Antonio di Padova patrono di Orte Scalo, composto da tanti attivissimi quarantenni, d’intesa con il parroco don Diovanni Bazenguissa, si è impegnato per l’organizzazione delle iniziative che caratterizzano quest’anno il santo patrono e la comunità civile e religiosa con iniziative culturali, di spettacolo e sportive per tutte le età.

Questi i componenti del Comitato festeggiamenti Sant’Antonio classe 1982, che per un anno intero si sono impegnati nell’organizzazione di eventi in occasione delle festività ed ora si apprestano ad organizzare le intense giornate di festeggiamenti:

Marco PROIETTI Presidente

Eleonora VERMIGLI Vice Presidente

Luca PALAZZETTI Vice Presidente

Daniela ANGELUCCI

Fabio BARTOLONI

Emanuele BOBBONE

Luca BOCCI

Marco BONIFAZI

Emanuele BUSSETTI

Valentina CAPORIZZO

Alessandro CHIAPPINI

Sabrina CICCHINO

Giovanna CRISPINO

Paolo COVARELLLO

Alessandro CRUCIANI

Letizia CRUCIANI

Stefania CUPIDI

Andrea D’ALBERTO

Emanuele DORMI

Margherita FABRIZI

Fabio FAVILLA

Roberto FEDERICI

Pamela FORTUNATI

Riccardo GIANSANTI

Elisa MAURI

Francesco MENICHETTI

Pamela MOSCATELLI

Gabriele MOSCHETTI

Valentino NERI

Cristiana ORLANDI

Francesco PACE

Elisa PIZZICHINI

Francesco POMPEI

Maria Rita PRIMIERI

Daniele PROIETTI

Davide ROMAGNOLI

Romina SABATINI

Alessandro ZAMPIGLIA

L’origine del culto di Sant’Antonio di Padova nasce centodue anni fa ad Orte Scalo nella primavera del 1921, quando nel pieno della campagna elettorale che porterà il fascismo al potere, nei pressi della stazione ferroviaria, avviene il grave ferimento del figlio del capostazione Giovannini.

Il figlio del Giovannini versò per molti in giorni in pericolo di vita ed i genitori disperati si rivolsero a Padre Geremia, allora parroco amatissimo di Orte Scalo, per ottenerne da Sant’Antonio di Padova la guarigione, esprimendo il voto di donare una statua del Santo all’erigenda chiesa parrocchiale.

Il giovane ben presto guarì ed i coniugi Giovannini mantennero il voto offrendo al Parroco la statua che ancora oggi è oggetto di devozione da parte di tutta la cittadinanza.

Il 12 giugno 1954 venne solennemente consacrata la Chiesa restaurata

che fu dedicata proprio a S. Antonio.

La presenza del nostro Vescovo, mons. Marco Salvi alle celebrazione del 13 giugno in onore del santo patrono Antonio di Padova testimonia l’attualità dei valori cristiani della comunità cittadina .

Per ricordare materialmente la figura del frate costruttore, primo parroco di Orte Scalo, Padre Geremia Subiaco, sacerdote e guida spirituale di tante generazioni di giovani abbiamo dato alle stampe, lo storico di Vallecorsa prof. Vittorio Ricci e chi scrive, il testo “Il Buon Pastore”, disponibile presso la parrocchia, che riassume l’esperienza di vita e la dedizione di padre Geremia nella costruzione spirituale e materiale della comunità sorta nei pressi della stazione ferroviaria, con la costruzione della Chiesa e le strutture parrocchiali a servizio della comunità cittadina e dei giovani in particolare.

Ecco una sintesi del testo “Il Buon Pastore” . Il ricordo della figura del “parroco costruttore” di una chiesa di “pietre vive”: costruì la chiesa, vegliò le vittime del bombardamento del 1943 e fu presidente del Comitato per la Ricostruzione.

Chi lo ha conosciuto, rammenta la cura di Padre Geremia che, oltre all’ideale francescano concretizzato con la straordinaria capacità realizzativa della chiesa parrocchiale, ha avuto in Antonio di Padova e nella Madonna della Sanità (venerata nella nativa Vallecorsa, che ha dato i natali alla Santa Maria De Mattias, fondatrice delle Congregazione delle Suore Adotratrici del Sangue di Cristo) i punti fermi della sua spiritualità e del suo apostolato di parroco della borgata della Stazione, come lui amava definirla, sviluppatasi a partire dal 1931, anno della posa della prima pietra della chiesa di Sant’Antonio, sino al 1954 anno della consacrazione e della piena attività delle strutture parrocchiali.