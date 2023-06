NewTuscia – VITERBO – Incidente pochi minuti prima delle 17.00 di ieri su strada Ombrone, purtroppo all’altezza della pista per le minimacchine, per cause ancora da accertare, una macchina con a bordo due giovani è finita fuori strada. Fratello e sorella di Montefiascone, lui 24 anni, lei 14.

Il giovane, rimasto gravemente ferito, è stato trasferito in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. La sorella meno grave si trova a Belcolle.

Presenti sul posto il personale sanitario del 118 e gli agenti della polizia locale di Viterbo per i rilievi del caso.