La Confederazione Italiana Agricoltori per lo sviluppo di un’economia verde basata su comunità energetiche, compatibilità tra produzioni agricole e pannelli solari

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – La CIA Agricoltori Italiani Lazio Nord, Rieti e Viterbo, Sergio Del Gelsomino ha tenuto con gli operatori economici i ed i cittadini il convegno “I vantaggi di un rating AAA: Agricoltura, Ambiente Territorio” per illustrare il particolare impegno della Confederazione per lo sviluppo dell‘agroenergia, in connessione innovativa e sinergica con agricoltura e ambiente.

Sono intervenuti al Convegno le Istituzioni, mondo dell’ Universita’ e della Ricerca, il Gestore dei Servizi Energetici Nazionale E.S. Co. Agroenergetica della CIA, Free Energia, con l’introduzione del presidente della Confederazione Italiana Agricoltori di Viterbo e Rieti, Sergio Del Gelsomino.

Fotovoltaico, comunità energetiche, ambiente, compatibilità tra produzioni agricole e pannelli solari, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono stati i temi trattati durante il convegno, organizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori, tenutosi ad Orte, in provincia di Viterbo, ieri lunedì 5 giugno.

“I vantaggi di un rating AAA: Agricoltura, Ambiente Territorio”, il titolo dell’incontro. L’Italia è solo al sesto posto, in Europa, dopo Paesi come la Germania e la Polonia, per produzione di energia elettrica da energia solare.

Al centro della discussione, moderata da Nazario Basili, giornalista della Redazione Lazio della Testata Giornalistica Regionale della RAI, l’opportunità offerta dal PNRR, agli agricoltori che vogliano realizzare un impianto ad energia solare per produrre elettricità per autoconsumo. Due le tipologie di impianti illustrati:

L’ Agri voltaico e L’ agri solare. Il primo prevede l’installazione di pannelli in campo, ma sollevati dal suolo, in modo da permettere le coltivazioni.

Il secondo prevede di montare le superfici fotosensibili sulle coperture delle costruzioni.

La prima tipologia di sistema di generazione di energia è stata illustrata dal professor Andrea Colantoni, docente associato di meccanica agraria presso l’Università della Tuscia. Per questo tipo di impianti sono previsti, nel PNRR, contributi totali, nel nostro Paese, per un totale di 1,1 miliardi di Euro. Non sono, tuttavia stati definite le modalità di accesso ai finanziamenti.

Per la seconda tipologia di impianto, che prevede l’uso delle coperture dei fabbricati, invece, il PNRR prevede, per gli imprenditori agricoli, la possibilità di ottenere un contributo, a fondo perduto, pari all’ 80% del costo totale dell’impianto.

Un miliardo e mezzo di Euro l’ammontare totale dei fondi disponibili. Marco Giovannini, in rappresentanza di un’azienda del settore, ha illustrato le caratteristiche costruttive di queste istallazioni. Il dottor Ivan Piacenza, del Gestore del Servizio Energetico Nazionale, ha illustrato i due bandi, relativi all’agri solare. il primo, per cinquecento milioni di Euro, è già espletato. Il secondo, per il restante Miliardo di Euro, dovrebbe partire a luglio prossimo.

La prima fase ha visto il Lazio collocarsi in una posizione di mezzo, rispetto alle altre regioni, per numero di domande presentate dagli agricoltori. Massimo Bagnoli, del settore Agroalimentare di C.I.A. ha illustrato le modalità di presentazione delle domande di finanziamento.

Il valore, non solo economico ma anche sociale e ambientale, delle comunità energetiche, è stato illustrato da Marino Berton, di Area Energia di C.I.A..

L’onorevole Daniele Sabatini, in rappresentanza della maggioranza alla guida della Regione Lazio, ha confermato la volontà della giunta di definire un giusto rapporto tra territorio e pannelli fotovoltaici sul terreno. Nella sola Provincia di Viterbo esistono 69 impianti, il 77% del totale regionale, che impegnano 3600 ettari.

Sabatini ha anche annunciato che sono stati approvati, su proposta dell’assessore regionale all’agricoltura Giancarlo Righini, interventi per due milioni di euro per la valorizzazione dei prodotti a km zero, la filiera corta e la promozione delle produzioni tipiche del nostro territorio.

Sergio del Gelsomino, Presidente di C.I.A. Lazio nord, ha esortato gli agro imprenditori ad approfittare della straordinaria opportunità del finanziamento a fondo perduto relativo all’installazione del fotovoltaico nelle aziende agricole che, ha detto, rappresenta un’occasione per adeguare le imprese e renderle capaci di affrontare le prossime sfide.