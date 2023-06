NewTuscia – VITERBO – Nella ricorrenza del 209° anniversario di fondazione dell’Arma, il 5 e del 6 giugno a Viterbo, la Sezione “Mar. Pietro Cuzzoli” dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha allestito una mostra di uniformi, mezzi ed altri cimeli storici della “Benemerita” nella sala d’ingresso di Palazzo Santoro (piazza Verdi n.3).

L’esposizione, gratuita, merito dell’iniziativa dei soci, e del supporto della Biblioteca Consorziale guidata dal Commissario Straordinario Paolo Pelliccia, propone pezzi originali e di notevole pregio per la storia militare del nostro paese, dal 1814 ad oggi. Vi sono le prime uniformi dell’Arma di epoca post – napoleonica, quelle in uso nel corso dell’epopea risorgimentale, del primo e del secondo conflitto mondiale, passando per le campagne in terra d’Africa, vestite anche dagli Zaptié.

Un pannello esibisce una serie di fotografie d’epoca di Reparti e famiglie, mentre fanno sfoggio di sé un biciclo, in dotazione ai militari nel diciannovesimo secolo, e una sciabola coeva alla celebre carica di Pastrengo. Stamane il pubblico è stato accolto da figuranti in uniformi dei primi del 900’; soci appassionati hanno risposto alle domande dei visitatori, tra i quali il Prefetto Anotnio Cananà e il Sindaco del capoluogo Chiara Frontini, accompagnati dal Comandante Provinciale, Col. Massimo Friano e dal Comandante della Compagnia, Cap. Felice Bucalo. La mostra, voluta a fianco della cerimonia militare al Teatro dell’Unione, sarà aperta ancora domai, 6 giugno, dalle 09.00 alle 13.00.