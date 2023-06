NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Siamo molto felici di incontrare tre autori che condividono con noi l’amore per la Maremma.

Grazie all’ospitalità della Biblioteca Comunale di Montalto di Castro gli eventi si terranno del giardino esterno del Complesso Monumentale di San Sisto a Montalto di Castro.

Ecco le date:

SABATO 10 GIUGNO ORE 19

Di macchia e di morte.

Ballata degli ultimi briganti di Filippo Cerri

La Maremma dei briganti incontra il cinema di Sergio Leone, in un libro che è al tempo stesso romanzo storico e racconto d’avventura.

Basta vedere la cartina all’inizio del libro per capire che l’ambientazione la conosciamo bene, così come la prefazione, un inno alla nostra Maremma, un luogo che non è né mare né terra.

GIOVEDÌ 29 GIUGNO ORE 19

Oro Puro di Fabio Genovesi

Un romanzo di formazione e avventura, ambientato a Palos, Spagna, nell’agosto 1492.

Nuno ha sedici anni e pur vivendo sul mare non ha mai desiderato solcarlo, finché, per una serie di circostanze deve imbarcarsi su una nave di cui ignora la destinazione. Si tratta della Santa María, a bordo della quale Cristoforo Colombo scoprirà – per caso e per sbaglio – il Nuovo Mondo.

GIOVEDÌ 17 LUGLIO ORE 19

Villa del Seminario di Sacha Naspini

Una storia d’amore, riscatto e Resistenza ambientata in Maremma nel novembre ’43.

Villa del seminario evoca fatti realmente accaduti: Grosseto fu infatti l’unica diocesi in Europa ad aver stipulato un regolare contratto d’affitto con un gerarca fascista per la realizzazione di un campo d’internamento.