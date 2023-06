NewTuscia – ROMA – Le celebrazioni per i 77 anni della Repubblica Italiana hanno avuto inizio con la cerimonia dell’alzabandiera solenne p resso l’Altare della Patria, dove il Presidente della Repubblica ha reso omaggio al Milite Ignoto per poi salutare il personale schierato, passando in rassegna i Reparti lungo viale delle Terme di Caracalla.

La tradizionale rivista, quest’anno articolata in dieci settori, si è sviluppata nel cuore della Capitale e ha visto i Reparti impegnati rendere gli onori alla Repubblica Italiana e al suo Presidente lungo via dei Fori Imperiali.

Alla cerimonia erano presenti le più alte cariche civili e militari dello Stato. Tra le tante compagini, presente una rappresentanza dei reparti dell’Esercito Italiano, tra i quali l’11° reggimento Trasmissioni di Civitavecchia.