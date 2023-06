NewTuscia – VITERBO – Mattia Farnese, atleta dell’Accademia Pugilistica Viterbese già 2 volte medaglia d’oro ai campionati italiani 2022 – 2 023, in questa occasione si vede impegnato in una sfida internazionale con gli azzurrini capitanati dal mitico maestro, già campione del mondo e oro olimpico, Patrizio Oliva. Gli Azzurrini, dopo la vittoria del 2/6 per 7-2, domenica scorsa si sono imposti per 7-0.

Ottima la prestazione di Mattia che si aggiudica entrambi i match senza alcuna sbavatura, dice il tecnico della Pugilistica Viterbese Domenico Aleci, adesso però ci concentreremo e lavoreremo pensando a una probabilissima convocazione per i prossimi Europei Schoolboy che si svolgeranno dal 15 al 26 agosto a Maribor (Slovenia). Prepareremo Mattia, continua il tecnico, con dovizia di particolari insieme al prezioso aiuto di Gianfranco Grazini, esperto in materia, nonché ex pugile professionista viterbese in auge negli anni Sessanta con alle spalle una carriera di tutto rispetto, uomo di grande esperienza sportiva che porta avanti da decenni la tradizione pugilistica nella nostra città. Insieme a Gianfranco seguiremo i consigli del maestro Oliva e cercheremo di applicare alla lettera le sue direttive, conclude Domenico Aleci.