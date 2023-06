NewTuscia – MONTEFIASCONE – Prima scommessa vinta per l’edizione 2023 di Est Film Festival. Il pubblico, con la sua numerosa presenza, ha premiato l’idea di realizzare una sezione riservata ai documentari italiani chiamata EFF|DOC, autonoma rispetto alle altre sezioni del Festival.

“Abbiamo fatto questa scelta per dare risalto a ogni proiezione, dando luogo a una serie di appuntamenti nel mese di maggio che hanno avuto un importante riscontro di presenze al Cinema Multisala Gallery di Montefiascone. Questa edizione 2023 di Est Film Festival inizia nel migliore dei modi e siamo convinti che il ritorno in piazza questa estate ci regalerà importanti soddisfazioni”. Così ha commentato il direttore Glauco Almonte.

Dal 2 al 30 maggio sono stati cinque gli appuntamenti di EFF|DOC. Uno dei cinque documentari in gara riceverà l’Arco d’Argento e un premio economico di 300 euro che saranno assegnati, a luglio nelle serate a Piazzale Frigo, dalla giuria composta dai soci dell’Associazione CIC – Centro di Iniziative Culturali.

All’ultimo incontro, lo scorso 30 maggio, è intervenuta anche il sindaco di Montefiascone Giulia De Santis esprimento la propria vicinanza al Festival e mettendo in chiaro che il Comune non ha dato alcun contributo all’iniziativa per l’anno in corso. “Non siamo riusciti a sostenere Est Film Festival perché stiamo attraversando un periodo di ristrettezze economiche – sono state le parole del primo cittadino De Santis -. Sarebbe stato inutile dare un piccolo contributo e abbiamo preferito non farlo con l’auspicio di esserci in maniera importante dal prossimo anno e per quelli a venire. Con la consapevolezza che il Festival è diventato grande e ha reso grande anche il nostro paese”.

Il direttore Almonte ha sottolineato che “l’unica cosa da fare è prendere atto della situazione e rimanere concentrati sull’obiettivo di rilanciare l’evento attraverso una crescita ragionata nell’arco di tutti i mesi dell’anno. Nonostante il mancato sostegno del Comune abbiamo messo in campo nostre risorse per tornare a piazzale Frigo e siamo convinti che l’edizione 2023 rappresenterà un punto di svolta grazie alla presenza di sponsor, partner e delle altre istituzioni”.

