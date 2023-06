NewTuscia – MONTEFIASCONE – Sono già oltre 400 gli iscritti alla Marathon Est! Est!! Est!!! che domenica andrà in scena a Montefiascone (VT) ed è questo un numero destinato inevitabilmente a crescere considerando che, oltre a far parte di challenge prestigiose come Maremma Tosco Laziale e New Marathon Lazio, la gara dell’11 giugno assegnerà anche i titoli regionali di specialità, quindi saranno presenti tutti i maggiori nomi del panorama laziale e i principali sodalizi, come la Race Mountain con i Folcarelli padre e figlio, una pioggia di maglie azzurre fra entrambi e i vincitori uscenti della gara viterbese, Franco Casella e Fabia Romana Costantini.

La sfida per la vittoria e la maglia di campione laziale si disputerà sul nuovo percorso di 60 km per 2.200 metri di dislivello, tecnicamente impegnativo come deve essere un campionato regionale. Al fianco del percorso lungo ci sarà quello di Granfondo da 35 km per 1.200 metri, oppure quello da 30 km per 900 metri solamente cicloturistico. Partenza per tutti dagli impianti sportivi di Via G.Contadini, alle 8:45 per il Marathon, alle 9:00 per il Classic e alle 9:15 per il cicloturistico.

C’è ancora la possibilità di iscriversi, al costo di 30 euro fino a giovedì 8 giugno, 35 per chi lo farà sul posto sabato e 40 per chi aderirà direttamente al mattino della gara. Per il cicloturistico la quita resta fissa a 25 euro. Per il ritiro di numeri e pacchi gara si potrà provvedere già al sabato dalle 17:00 alle 19:00 presso la segreteria in zona partenza, o domenica dalle 7:00 alle 8:00. A fine gara grande pasta party per tutti, con annesse le premiazioni e la consegna dei simboli di campione regionale.

Per informazioni: Mtb Montefiascone Race Team, https://www.montefiasconegranfondo.it/