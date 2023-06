NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Riceviamo e pubblichiamo.

Oggi come di consueto ricorre la “Giornata Mondiale dell’Ambiente”: ma dai social, dai turisti, dai cittadini, dalle attività commerciali, dai nostri appelli e da quelli dei consiglieri di minoranza non può passare in secondo piano la situazione degradante delle nostre spiagge

Già lo scorso 25 maggio avevamo sottolineato come da un mese e mezzo cumuli di legna mischiata ad altri materiali fossero abbandonati da troppo tempo ai bordi delle spiagge, creando pericolo sanitario e di sicurezza per i fruitori

Oggi è il 5 giugno: come si può vedere dalle foto la situazione e’ la medesima. abbiamo passato il ponte del 25 aprile, quello del primo maggio, la fiera Maremma d’aMare e il ponte del 2 giugno sempre nelle stesse condizioni

Con la speranza che qualcuno controlli e risolva il disagio, ci appelliamo all’assessore all’Igiene urbana, al quale consigliamo di passare più tempo nel seguire le proprie deleghe, invece di rincorrere fantasmi del passato.

Nel programma elettorale di #IdeeInComune della maggioranza, alla voce “Ambiente” si legge:

“La sfida ambientale e’ infatti decisiva per migliorare la qualità della vita del cittadino ma anche per garantire migliori condizioni per le imprese del territorio, ad iniziare da quelle che puntano sul mare.. gli stabilimenti balneari e tutte le attività turistico-ricettive”..

Un anno dopo, giugno 2023, facciamo un excursus dei primi 12 mesi dell’assessore all’igiene urbana:

scarrabili differenziali nei centri storici e case Enel malfunzionanti con sportelli molto spesso aperti che permettono a chiunque di buttare qualsiasi di tipo di rifiuto Spiagge sporche con immondizia lasciata incustodita Situazione Abbandoni non migliorata

Promesse tante, fatti e cambiamenti ZERO: questa igiene urbana ambientale a 5 stelle proprio non ci piace!