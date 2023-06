NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Prestazione di sostanza e qualità Virtus in vista degli spareggi play-out perché in inferiorità numerica per oltre un’ora frena la corsa verso il terzo posto in graduatoria del Monte Romano. Tutto nel giro di un minuto ad inizio ripresa: aprono gli ospiti con Licco impatta per i locali Madi. Il caldo opprimente e l’incessante rombo tuoni in lontananza, induce i 22 a ritmi lenti e cadensati. Prima di segnare il pareg gio Madi vispo sotto porta. Sartucci batte forte e bene dalla distanza. Pieri chiede a sette minuti dalla fine un calcio di rigore ma l’arbitro ritiene pulito l’intervento del difensore. Risponde da par suo il Monte Romano con le conclusioni di Gianluca Manglaviti, Russello, Lava, Licco. Ed all’ultimo secondo reclama per un fallo in area su Serra. L’arbitro fa ampi cenni di proseguire per poi decretare il triplice fischio finale.

ASD VIRTUS ACQUAPENDENTE – ASD ATLETICO MONTEROMANO 1-1

(PRIMO TEMPO 0 – 0)

ASD VIRTUS ACQUAPENDENTE: Lauricella, Zucca, Paoletti, Belardi, Agostini, Nardini, Madi (26° st Palla), Sartucci, Gassama (7° st Lucchi), Serafinelli, Pieri

A DISPOSIZIONE: Del Segato, Robustelli

ALLENATORE: Robustelli

ASD ATLETICO MONTE ROMANO: Rossi, Crescentini, Fiorucci, Damiani, Guido Manglaviti, Batassa, Licco, Serra. Russello (39° st Melchiorri), Gianluca Manglaviti (21° pt Biffaroni), Lava (20° st Lecca)

A DISPOSIZIONE: De Fazi, Falvo, Granella

DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE: Pettinari

ARBITRO: Floriano Bracci Comitato di Viterbo

MARCATORI: 5° st Licco (AAM), 6° st Madi (AVA)

NOTE: Espulso 25° pt Agostini (AVA) con rosso diretto per fallo ritenuto dal Direttore di gara eccessivamente pericoloso. Ammoniti 44° st Pieri (AVA), 15° st Guido Manglaviti (AAM), 27° st Biffaroni (AAM)