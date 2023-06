NewTuscia – TIVOLI – Si è svolto a Tivoli Sabato 3 giugno 2023 il campionato regionale individuale di atletica per le categorie Juniores/Promesse ed Assolute open anche per le categorie Allievi/e e Master.

Le gare erano previste anche nella giornata di domenica 4 giugno, ma un violentissimo acquazzone ha costretto gli organizzatori ad annullarle e spostarle a data da destinarsi. Numerosi gli atleti dell’Atletica Alto Lazio che hanno preso parte alle gare della prima giornata, nelle quali hanno ottenuto podi e record provinciali e personali a conferma del buon lavoro svolto con i loro allenatori nel periodo invernale di preparazione.

Titolo regionale nel peso Juniores per Giuseppe Guerra con 14,48 e 3° posto nel disco con 41,62 e titolo regionale assoluto anche per Elena Vergaro, quest’anno in forza alla Studentesca Rieti Andrea Milardi, che nei 100Hs. mette tutti in fila con il nuovo record personale di 14″34 (7^ prestazione italiana Juniores del 2023). Sul podio al 2° posto nell’asta tra le promesse Erica Ciatti che con 3,15m. eguaglia il fresco record personale e provinciale e sfiora il podio al 4° posto nei 400m. Matteo Cianchelli che questa volta si cimenta nella gara veloce dei 400m., per lui un ottimo 50″56 e nuovo record personale sulla distanza.

Personale anche per Matteo Antonelli che nei 400m. corre in 55″03 ed in gara anche gli allievi dell’Alto Lazio, Riccardo Ticconi eguaglia il fresco record provinciale nell’asta con 3,50, Cristian Pagnottella 16″37 sui 110 Hs., Andrea Spiti 17″52 e la staffetta 4x100m. composta da Pagnottella/Spiti/Ticconi R./Ticconi L. che per 16 centesimi di secondo sfiora la qualificazione per i campionati italiani. (G.M.)