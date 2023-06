NewTuscia – ROMA – Come Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente, sono giorni che seguo con forte preoccupazione la questione relativa alla piattaforma per il riciclo di rifiuti prevista ad Arlena di Castro ed approvata dalla Giunta Zingaretti.

Non a caso appena appresa la notizia, mi sono immediatamente consultata con il sindaco Bartolacci di Tuscania, ed il vicesindaco Liberati insieme al sindaco di Canino Cesetti e mi sono immediatamente attivata per organizzare un incontro che si terrà già questo mercoledì, con la presenza dell’assessore all’ambiente Elena Palazzo insieme ai tecnici regionali.

La scelta, portata avanti dall’amministrazione Zingaretti, di destinare la località della Banditaccia ad un impianto del genere, desta apprensione non solo per la grandezza rispetto alle esigenze del territorio, ma anche per la tipologia stessa dei rifiuti, considerato che verrà trattata anche una quota di imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata.

Va scongiurato il rischio che la provincia di Viterbo diventi ricettacolo dei rifiuti del Lazio. Questo territorio ha già troppe volte risentito delle criticità su questo tema, non da ultimo con la discarica di Monterazzano, costretta durante il governo Zingaretti a ricevere ondate di immondizia.

Un prezzo troppo alto, già pagato, come sottolineato anche dallo stesso Presidente Rocca nel suo discorso di insediamento.

Lavoreremo, al fianco dei Sindaci, per la tutela e la difesa del nostro territorio.