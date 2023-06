NewTuscia – ROMA – La Giunta regionale del Lazio presieduta da Francesco Rocca ha deliberato le modalità di assegnazione delle borse di studio “ioStudio” in favore degli studenti residenti nella Regione Lazio che frequentano le scuole secondarie di secondo grado statali o paritarie o i percorsi triennali di IeFP (anno scolastico 2022/2023).

Il provvedimento, rivolto agli studenti appartenenti a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.748,78 euro, fornisce un aiuto concreto. Nel dettaglio, è stato determinato in 150 euro l’importo di una singola borsa di studio, demandando però alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’occupazione, la facoltà di rideterminare tale importo con successivo provvedimento (nel limite massimo di 500 euro) in rapporto al numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili, così come previsto dalle disposizioni ministeriali.

Saranno i Comuni, in quanto enti di prossimità, a occuparsi della raccolta delle domande, della valutazione formale sull’ammissibilità e dell’inserimento nell’apposita piattaforma regionale in base alle indicazioni che saranno fornite. «La Regione Lazio è vicina alle famiglie e agli studenti con i fatti e non con le parole e il nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare in questa direzione ritenendo la Scuola una priorità.» Lo dichiara l’Assessore al Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito, Giuseppe Schiboni.