NewTuscia – ROMA – Il 27 maggio scorso si è disputata la finale per decretare la squadra Campione d’Italia under 19 tra la PuntoPack Colorno e l’Unione Rugby Capitolina. Teatro dell’incontro lo stadio San Michele di Calvisano dove di fronte a 2000 spettatori dopo 70 minuti di battaglia i bresciani hanno prevalso sui romani col punteggio di 22-19 laureandosi, per il secondo anno consecutivo, Campioni d’Italia Under 19.

Dopo un primo tempo dominato dalla squadra di coach Piovan, e finito 19 a 0, la seconda frazione ha visto la rabbiosa reazione dei romani, tuttavia spenta col piazzato di Bolognesi al 67′.

Tra le fila dei romani, anche se non ha giocato la finale, una nostra vecchia conoscenza, un nostro ex riccetto, Giuseppe Guerra che ha iniziato da piccolino a passare la palla ovale indossando la nostra maglia.

Per noi è motivo di grande soddisfazione e di orgoglio annoverare Giuseppe, vice campione d’Italia 2019, nella nostra “Hall of Fame”.