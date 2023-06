NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Tre giorni con gli occhi all’insù per scrutare un meteo onestamente più clemente del previsto in chiave Francigena-Romea-Marathon (42 km per unire Acquapendente a Cività di Bagnoregio). Nel Venerdì Assessorato Comunale allo Sport ed Sezione Avis sviluppano la “Camminata del ciaraso”.

Chilometri di amicizia, divertimento e solidarietà. Senza dimenticare l’importanza di promuovere il concetto della donazione. Ottimi numeri-coinvolgimento imprenditoria gastronomica nel Sabato in cui l’Associazione Arisa organizza presso il Chiostro di San Francesco l’evento “Francigena con Gusto”. 30 degustazioni culinarie: pancake (Lulic pasticceria on road), degustazione vino (vigne del Patrimonio), pane e porchetta (Associazione Arisa), formaggi (Giordano Serafinelli), calzoncelli (La Rustica), fagioli con le cotiche (Avis Acquapendente), polpette golose (Il Poder Riccio), Torta Visciolona (La Buona Pasta), pane e salsiccia (alimentari da Daniele), Degustazione vino (Villa Puri), gelato di Torre Alfina (Bar Roberto Ronca), farinata etrusca al farro (Azienda Agricola S.Ermanno Enpa), lampredotto (Jolly Bar), degustazione vino (Azienda Agricola Pacchiarotti), prosciutto toscano (Arisa), frittelle di San Giuseppe (il Buongustaio), gruppo di fritti (lievita Bakery), degustazione vino (Terre d’Aquesia), Lenticchie di Onano (Pro Loco di Onano), gnocchi di S.Ermanno (Associazione Arisa), ciliegie fresche (Fruttiamo), Degustazione vino (vini sulla Francigena), lumache (Agriturismo Podernuovo), Millefogle sbriciolate (Associazione Arisa), Tette delle Monache (Panificio Mascheroni), Pesche dolci (Bar Natale), Birra alla spina (Franco Marlo), patate fritte (Franco Marlo), pollo alla brace (Pro Loco Acquapendente), biscotti alla lavanda (La lavanda di Proceno).

Coinvolgenti eventi tematici. Sugli scudi Edoardo Rapaccini, la Rosa Amiatina, Nadia Bartoli, la Selvara di Orvieto, Natura in Campo, il Molinello di Asciano, Luciano Caprasecca sarà possibile ritirare gratuitamente semplici guide tematiche sull’ubicazione percorsi gastronomici e dei variegati eventi ed esposizioni corollario: concerto coro Maria Santa Rosiello, mostra d’arte Elena Agostini, mostra fotografica Simone Grillo, laboratorio de Pugnaloni (Gruppo Santo Sepolcro 6+6), mostra ceramica (Officina delle Arti e dei Mestieri), Mostra d’arte Giorgio Ronca, abiti d’epoca (corteo storico di Acquapendente), mostre d’arte Paolo Marziali e Paolo Peverini, Luciano Luciani, mostra d’arte Silvia Bartolomei, mostra d’arte Francesco Marchetti, mostra d’arte Ringo Prart, Tiziana Lombardelli, concerto Lily, Vittorio Puri mappa della Via Francigena, Mostra di Ceramica Museo della Città, punto art design, Giovanni Illiano, Averino Sbarrini, Conserce ciliegie di Celleno, Giorgio Banella, concerto, la Lavanda di Proceno, Monica Malvagia, Verusca Piccinelli, Sandrina, Riccardo Maccari, Patrizia Tonelli, Lucia e Cristina, Cristina e Fabiola, Silvia Palacco, Pugnaloni al Duomo. Si parte presto la Domenica mattina di fronte al Chiostro di San Francesco per arrivare alla “Città che muore”, con tanta gioia e soddisfazione da far dimenticare la stanchezza fisica.