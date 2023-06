NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Nuovo calendario di appuntamenti a Viterbo per la raccolta firme della campagna referendaria contro l’invio di armi in zone di guerra. L’iniziativa referendaria è articolata in due quesiti proposti dal comitato Generazioni Future e dal comitato Ripudia la Guerra a cui se ne aggiunge un terzo, sempre proposto Generazioni Future, per la cancellazione di tutte le norme che favoriscono il dirottamento di risorse finanziarie dalla Sanità Pubblica a favore di quella privata.

Queste le date dei banchetti per la raccolta delle firme:

▪︎03/06/2023 dalle 14,30 alle 19,30 in piazza delle Erbe;

▪︎10/06/2023 dalle 14,30 alle 19,30 in piazza dei Caduti;

▪︎17/06/2023 dalle 14,30 alle 19,30 in piazza delle Erbe.

Viterbo Insieme