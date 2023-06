Gaetano Alaimo

NewTuscia – ROMA – Un’incredibile somiglianza con la divina Anita Ekberg della “Dolce Vita” con Marcello Mastroianni ma anche tanta simpatia e formazione culturale.

NewTuscia.it ha voluto conoscere meglio Monika Maksime…



Monika parlaci di te. Come nasce la tua passione per la moda e lo spettacolo?

“Sono Monika Maksime’ , vengo dalla Lituania, ho anche origini tedesche. Sono alta, bionda naturale, con occhi azzurri e sempre con il sorriso (almeno così dicono). Parlo 5 lingue tra cui italiano, lituano, inglese, francese e spagnolo. Sono laureata in giurisprudenza e ho un’altra laurea inglese in formulazione dei prodotti cosmetici. Ho creato il mio marchio di cosmetici naturali “Monica Max”. Sono stata nominata come la nuova Anita Ekberg, questo è dovuto alla mia somiglianza con l’attrice protagonista del film di Federico Fellini “La Dolce Vita” . Questo è il mio bigliettino da visita. La passione per il mondo della moda e lo spettacolo l’ho avuta un po’ da piccola, ho iniziato a fare le sfilate di moda quando avevo 14 anni , ho fatto pure la ballerina in una Tv lituana, diversi concorsi di bellezza ed ho cantato in qualche locale. Quando sono venuta a vivere in Italia ho proseguito questo percorso e avuto diverse esperienze nel mondo dello spettacolo”.

Quali sono le tue esperienze Tv e di spettacolo?

“Ho fatto diversi photo shooting, ho sfilato per vari designer di moda, come Alessandro Angelozzi, Sandro Ferrone, Bruna Fortuna Gentilini, Dario Modena etc. Sono uscita su diverse riviste di moda e gossip sia in Italia che in Lituania, sono stata 2 volte sulla copertina dei 2 principali giornali lituani: sono uscite 30 mila copie di un giornale e 50 mila copie dell’altro in cui ero in copertina. Ho rilasciato diverse interviste su vari portali in Italia, Lituania, Inghilterra e Hong Kong. Ho condotto il programma “Raccontami di te” della Insta Radio e ho fatto la conduttrice presso la trasmissione di musica “Music News” sul canale 68 Italia. Su Rai 1 mi hanno nominata come la nuova Anita Ekberg.

Ti hanno paragonato ad Anita Ekberg: cosa sai di lei?

“Anita Ekberg era il mio idolo da sempre. La foto storica di lei con Marcello Mastroianni nella fontana di Trevi ormai si conosce tutto il mondo. Per me, oltre ad essere bellissima, aveva una personalità dolce, artistica, femminile , lei era molto sexy , praticamente un’icona del glamour sia italiano che mondiale. Lei era svedese , aveva un look completamente nordico, bionda con pelle ed occhi chiari , molto formosa. Anche lei ha fatto la modella e la Tv in Svezia e poi diversi film in Italia e nel mondo. Il film “La Dolce Vita” in cui lei ha fatto la protagonista ha vinto l’Oscar. Lei è pura ispirazione. Potrei dire che visto che io sono la sua erede artistica può dirsi che la dolce vita romana continua…”

Che cosa vorresti fare nel prossimo futuro?

“Vorrei continuare il mio ruolo da presentatrice e

condurre qualche programma televisivo ma anche radiofonico. Mi piace fare le interviste, mi sento proprio a mio agio davanti ad una telecamera e parlare con le persone mi riesce molto bene. Mi vedo proprio a fare la showgirl! Su “Di tutto magazine” c’era scritto che ho la voce molto attraente e sexy e che è piacevole ascoltarmi mentre parlo, quindi questo ci aiuta molto. Perché credo che fare la presentatrice televisiva o radiofonica non consiste solamente nell’avere una bella presenza ma soprattutto nell’avere capacità e talento, ottime voce e dizione, con una carica di energia che deve coinvolgere il pubblico”.