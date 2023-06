Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – E’ programmata per sabato 3 giugno alle ore 17,30 la Conferenza di Palazzo Roberteschi, nel corso della quale il prof. Luciano Osbat già docente di Storia Moderna e di Archivistica Generale presso l’Universita della Tuscia e attualmente Direttore scientifico del CEDIDO di Viterbo e Presidente del Centro di ricerche per la storia dell’Alto Lazio, presenterà il testo di Luca Burzelli su “ La restaurazione del Ponte di Orte di Giulio Roscio”

A tale proposito ricordiamo il testo curato dal prof. Delfo Gioacchini e pubblicato per la Collana dei Quaderni dell’Accademia “Dei Signori Disuniti della Città di Orte”nel 1989 “Epigrammi in lode di Sisto V”, in cui venivano illus trate le intuizioni del poeta cinquecentesco Giulio Roscio sul significato del pontificato di Sisto V in 26 epigrammi latini con traduzione italiana a fronte.

Sullo sfondo le vicende della mancata ricostruzione del ponte sul Tevere ad Orte, in favore de nuovo Ponte Felice a Borghetto.

Viene citato nel testo del 1989 dal prof. Gioacchini l’epigramma “ A Sisto V per il ponte che si dovrà costruire sul Tevere nel territorio di Orte per una sua generosa iniziativa, per la ricostruzione del Ponte di Cesare, già crollato intorno agli anni mille, per cui si pesava di ricostruirlo a partire dal 1127-1143.

In quel testo don Delfo annota che alla fine del 1588, a seguito delle pericolose piene del Tevere che avevano insidiato Roma, valutando la risolutezza realizzativa del Pontefice, Giulio Roscio “ pensava fosse giunta l’occasione per perorare presso papa Sisto V la causa della ricostruzione del Ponte ad Orte, per la sua funzione strategica esercitata nei secoli.

Giulio Roscio, come riportato da don Delfo Gioacchini, indirizzo’ al Papa un limpido epigramma dove illustrava l’importanza della ricostruzione della struttura ad Orte e il prestigio che ne sarebbe derivato al Pontefice.