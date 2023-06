NewTuscia – GALLESE – L’Associazione musicale “Marco Spoletini” di Gallese”, in collaborazione con il Comune di Gallese, torna a celebrare la Festa della Repubblica Italiana con il Concerto che si terrà il 4 giugno, alle ore 18,00, a Gallese, nella Piazza Sant’Agostino.

L’evento, arrivato alla 14a edizione, ci offrirà, ancora una volta, l’opportunità di ascoltare della buona musica, l’occasione di riflettere sugli eventi storici fondamentali per la formazione del nostro Paese oltre che di focalizzare la nostra attenzione su alcuni fenomeni musicali estremamente fondamentali per la nostra Cultura.

Quest’anno, nella continua ricerca delle radici musicali che hanno influenzato il costume del nostro Paese, abbiamo voluto omaggiare la nostra Costituzione nel 75° anniversario della sua entrata in vigore, identificando brani musicali che la potessero rappresentare e caratterizzare nei suoi articoli più significativi.

Se riflettiamo sul fatto che nel Paese del Bel canto e dell’Opera lirica non esiste un brano musicale o una qualsiasi composizione che si riferisca alla Costituzione, la scelta dei brani non è stata così semplice. Con tutta la nostra creatività e immaginazione, nonché una buona dose di libertà possibile, una volta individuali gli articoli che, più di tutti, rappresentassero i Principi fondamentali della nostra Carta costituzionale, abbiamo ricercato brani musicali che potessero avere delle connotazioni semantiche con loro. La Banda Musicale “Città di Gallese”, diretta dal M° Gabriele Campioni e accompagnata da cantanti nel nostro Paese, spazierà il proprio repertorio dalla musica classica fino al pop-rock del nostro periodo, italiano e internazionale.

Inoltre, ancora una volta, oltre l’opportunità di ascoltare della buona musica, ci è data anche l’occasione di riflettere sugli eventi storici fondamentali per la formazione del nostro Paese. Perciò, in occasione dei 75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione italiana, sarà realizzato un opuscolo, che verrà distribuito la sera del concerto, dallo stesso titolo del concerto “Sulle note della Costituzione” in cui si ripercorrono i principi e le dottrine, in particolar modo risorgimentali, che storicamente hanno ispirato gli articoli della Carta costituzionale.

Sarà dunque una serata emozionante in cui la buona musica sarà ancora padrona della scena e che l’Associazione musicale “Marco Spoletini” propone, ormai, tra i suoi appuntamenti fissi della sua programmazione annuale.

Quindi non ci resta che aspettarvi e augurare “buona musica a tutti”.