NewTuscia – TERNI – Dominga Cotarella ha ricevuto la prestigiosa onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. A consegnarla, il Prefetto di Terni Giovanni Bruno, presenti anche la Sindaca di Orvieto Roberta Tardani e l’assessore regionale Paola Agabiti. La cerimonia, inserita all’interno delle celebrazioni della 77^ Festa della Repubblica, si è tenuta oggi, venerdì 2 giugno, a Piazza Tacito a Terni.

“È stata una giornata emozionante, non pensavo così tanto. -ha detto Dominga Cotarella- Non è semplicemente un riconoscimento ma è un prendere, ancor più, la responsabilità di un progetto che non riguarda solo me e la mia famiglia, ma soprattutto le persone che lavorano con me, tutti i ragazzi che andremo a coinvolgere sia nel percorso accademico che nel percorso della Fondazione. Con grande orgoglio condivido il riconoscimento con coloro che hanno lavorato con me.” ha aggiunto la neo Cavaliere dell’O.M.R.I.

Durante la cerimonia, è stata ulteriormente confermata la carriera imprenditoriale e filantropica di Dominga, contraddistinta dalla passione e dall’impegno costante.

La CEO dell’azienda vitivinicola Famiglia Cotarella e Presidente della Fondazione Cotarella è stata insignita della distinzione onorifica di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2022, pubblicato sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 81 del 5 aprile 2023 – Serie Generale.