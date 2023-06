Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Gli appassionati di Vespa di Orte e dei dintorni, dopo il rinvio per maltempo dell’iniziativa inserita nei festeggiamenti in onore dei Santi Martiri organizzati dalla Pro Loco per domenica 21 maggio, terranno la mo stra questo fine settimana, giovedì 1 e venerdì 2 giugno, presso il Palazzo Vescovile e rivolgono un caloroso invito alla partecipazione a tutti i vespisti.

Sempre il 1 e il 2 giugno verrà aperta al pubblico presso il Palazzo Vescovile la mostra di pittura “Corinna Ceccarelli: le tele ritrovate”.

La pittrice ortana Corinna Ceccarelli, scomparsa nel febbraio del 2020, e’ conosciuta e stimata a livello nazionale e internazionale e, a pieno titolo, e’ annoverata tra i migliori artisti che hanno portato ai massimi vertici il linguaggio dell’arte naif.

Recentemente il Comune di Orte ha acquisito dagli eredi 20 tele dipinte dalla pittrice nel corso della sua prolifica e qualificata esperienza artistica.