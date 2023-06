NewTuscia – Quello italiano è tra i maggiori campionati d’Europa. Le forze messe in campo dalle varie squadre sono spesso tra le più forti e, sebbene non sia più come in passato quando ci ammiravano in lungo e in largo per il nostro stile di gioco e per i nostri giocatori, la Serie A resta tra le migliori competizioni calcistiche del mondo.

Quest’anno, poi, abbiamo avuto la fortuna di assistere ad una delle migliori stagioni dei nostri club, che sono riusciti a farsi valere anche nei vari tornei continentali. In Champions League, ad esempio, Napoli, Milan e Inter si sono spinte fino ai quarti, con quest’ultime due che hanno ottenuto pure la qualificazione alle semifinali. In Europa League, invece, abbiamo Roma e Juventus a portare in alto il nostro tricolore, mentre in Conference c’è ancora la Fiorentina.

Insomma, risultati, questi, che pongono ad oggi il nostro campionato in una situazione di alta considerazione da parte degli altri paesi, anche se, c’è da ammetterlo, nessuno o quasi, e forse neanche i più esperti di stastistiche sulle scommesse della Serie A, si sarebbero aspettati di vederle così avanti in queste competizioni. Eppure ora abbiamo quattro squadre in semifinale delle tre coppe, per la gioia di tutti i loro tifosi e anche di chi, pur non tifandole, più semplicemente sperava in una ripresa del calcio italiano.

Ripresa che almeno per il momento sembra sia arrivata, anche se molto dipenderà dai risultati dei prossimi anni. Ma del resto, a parte qualche “scivolone” sportivo che può capitare a tutti, i nostri hanno sempre saputo farsi valere e non è neanche troppo un caso che il Milan sia la seconda squadra, tra tutte quelle europee, e prima tra le italiane, ad avere più Champions in bacheca.

Per quel che riguarda i numeri di scudetti vinti, invece, la situazione cambia un po’, e vede i rossoneri al secondo posto di questa speciale classifica. Di seguito, quella completa.

Serie A, l’albo d’oro

In ultima posizione troviamo ben cinque squadre che hanno vinto un solo campionato nel corso della loro storia. C’è la Sampdoria, che trionfò nel 1991. Allora poteva contare su una squadra fortissima, che aveva, tra i tanti, Vialli e Mancini, coppia fissa d’attacco che in quella stagione fece sognare tutto il popolo doriano a suon di gol. Ma c’erano anche Pagliuca in porta, Vierchowod in difesa, Attilio Lombardo, Cerezo, tutti guidati dal grande Vujadin Boskov.

Con i blucerchiati ci sono poi anche il Verona, che vinse nella stagione 1984-85, il Cagliari del 1969-70 capitanati da Gigi Riva, e anche, che forse non tutti si ricordano, il Casale e la Novese, che conquistarono il loro primo e unico titolo rispettivamente nel 1913-14 e 1921-22.

A quota due, invece, ci sono Fiorentina, Lazio e Napoli, che con Maradona scrisse le pagine più belle della sua storia. Con tre titoli c’è poi la Roma, il cui successo più recente è quello conquistato con Fabio Capello in panchina e Francesco Totti ad inventare là davanti.

Davanti ai giallorossi ci sono poi Torino, Bologna e Pro Vercelli. Le prime due vissero i loro anni più gloriosi soprattutto nella prima parte del Novecento, e lo stesso vale per la squadra piemontese, il cui ultimo titolo di Serie A risale addirittura al 1922.

Discorso simile anche per il Genoa, il club più antico d’Italia, che per sei anni di fila non ebbe letteralmente rivali aggiudicandosi altrettanti scudetti, per poi vincerne altri tre in seguito per un totale di otto campionati in bacheca.

Ben più distanti per numero di titoli vinti Milan e Inter, campioni nelle ultime due stagioni di Serie A – nel 2020-21 i nerazzurri e nel 2021-22 i rossoneri –, che in totale hanno collezionato ben 19 successi nazionali. La loro storia, del resto, parla per loro, e sono tra le poche squadre italiane che sono riuscite ad imporsi anche in Europa.

Insieme a loro, ma con un numero ben maggiore di scudetti nel palmares, c’è poi la Juventus, che domina l’albo d’oro della Serie A con la bellezza di 36 campionati conquistati. Una quantità, questa, che la pone di diritto tra i club con più titoli nazionali d’Europa, dietro soltanto a pochissime squadre. E in più c’è anche da dire che se non fosse stato per i due campionati tolti per via di Calciopoli, i bianconeri sarebbero ormai prossimi a quota 40, con un totale di 38 scudetti.