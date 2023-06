Partecipa alla challenge Move For The Planet per l’Ambiente

Dall’1 al 12 giugno organizza la tua sessione sportiva, qualunque essa sia, da solo o con un gruppo di amici. Unisciti a noi sull’app “adidas Running” e muoviti per il nostro pianeta.

Ogni 10 minuti di movimento verrà donato €1 a Common Goal per interventi a favore del pianeta.

Avvia la tua sessione sportiva con la app adidas Running e raccontala nel modo più coinvolgente e divertente: con post sul tuo profilo Instagram, taggando e nominando i tuoi amici.

Prendi parte a una grande azione solidale e virale, promuovi comportamenti sostenibili e finanzia progetti di riqualificazione ambientale.

Puoi fare la differenza scegliendo tra 34 sport diversi non importa con quale sport, l’importante è muoversi!

Iscriviti alla sfida e comunica la tua partecipazione con un post sul tuo profilo Instagram in cui dichiari di essere pronto per Move For The Planet e sfida, con nomination, tre amici a partecipare.

Condividi una foto, uno slideshow o un reel su Instagram inserendo:

il tag degli amici che sfidi

il tag di @festivaldeigiovani_official, di @adidasita

gli hashtag #MoveForThePlanet e #FDGonthemove l’# con il nome della scuola e l’# con il nome della tua città (es. #LiceoGaribaldi #Napoli).

Non dimenticare di seguire @festivaldeigiovani_official su Instagram

Together, we can be the change!