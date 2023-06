NewTuscia – ROMA – “Martedì 13 giugno, alle ore 14:00, ho convocato la XIII Commissione “Trasparenza e pubblicità”, per l’audizione del Presidente della Regione Francesco Rocca, allo scopo di esaminare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con fondi PNRR.

Ho invitato a partecipare ai lavori anche tutti i colleghi e le colleghe presidenti di Commissione.

Il PNRR è di certo un’occasione importante per la nostra Regione, così come per l’intero Paese. Anche per questo, ritengo sia fondamentale che ogni euro ottenuto venga speso. E che l’attuazione degli interventi programmati e finanziati avvenga nella massima trasparenza, a vantaggio delle comunità, dei cittadini e delle cittadine e dei loro bisogni”.

Così in una nota la consigliera del Partito Democratico Marta Bonafoni, presidente della XIII Commissione “Trasparenza e pubblicità”.