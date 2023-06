NewTuscia – SUTRI – Grave incendio in appartamento a Sutri questo pomeriggio con intervento dei Vigili del fuoco da Viterbo e da Civita Castellana. Le operazioni sono ancora in corso.

L’incendio è scoppiato in via delle Viole in un appartamento unifamiliare in strutture in legno ed abitato da una coppia che, al momento del rogo, fortunatamente era assente.

Le fiamme sono divampate al vano lavanderia ed i vigili del fuoco sono riusciti a contenerle ma il fumo ha coinvolto tutto l’appartamento e la non fruibilità dell’abitazione è totale.

Sono state portate fuori dalla casa un contenitore di Gpl ed una macchina dal garage.

I locali interni sono stati tutti invasi dal fumo ed all’interno è stato ritrovato un gatto che è deceduto nel rogo. Erano presenti anche i Carabinieri ed il personale dell’Ares 118 a titolo precauzionale.

Per portare a termine l’operazione sono occorse 12 unità di personale, 2 mezzi pesanti, 2 fuoristrada e l’auto di servizio del funzionario di guardia presente sul posto.

Oltre ai danni da fumo sono state anche riscontrati importanti lesioni al tetto.