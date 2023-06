NewTuscia – VITERBO – Celebrazione del 209° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, attenzione al divieto di sosta in piazza Verdi. Per consentire lo svolgimento della cerimonia in programma lunedì 5 giugno all’interno del Teatro Unione, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su piazza Verdi, dalle ore 7,30 fino al termine della suddetta cerimonia. Dalla stessa ora sarà vietato sostare anche nell’area di parcheggio a pagamento su viale R. Capocci (lato opposto alla Camera di Commercio). Dalle ore 8,30 fino a cessata necessità potrà essere interrotta la circolazione veicolare in piazza Verdi e in via F.lli Rosselli.

La versione integrale dell’ordinanza (n. 375 del 31-5-2023, polizia locale) è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it sezione albo pretorio.