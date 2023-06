NewTuscia – VITERBO – comunica che, venerdì 2 giugno, festivo infrasettimanale, il servizio di ritiro rifiuti porta a porta sarà fornito con le seguenti modalità:

– nella zona A – centro storico sarà garantito il turno antimeridiano del ritiro del vetro, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche. Il ritiro dell’organico sarà garantito per le sole utenze non domestiche della ristorazione. Non prevista la raccolta degli imballaggi in cartone;

nella zona B1 non prevista raccolta organico e imballaggi in cartone;

nella zona B2 prevista la raccolta nel turno antimeridiano di plastica e metallo per tutte le utenze (domestiche e non). Non prevista raccolta imballaggi in cartone;

nella zona B3 non prevista raccolta organico;

nella zona B4 prevista raccolta nel turno antimeridiano di plastica e metallo per tutte le utenze (domestiche e non).