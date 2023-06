NewTuscia – ROMA – Poste Italiane festeggia la Festa della Repubblica, in calendario domani venerdì 2 giugno, con una colorata cartolina filatelica: un’occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale e un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività.

La cartolina è disponibile nei due Uffici Postali con sportello filatelico della provincia di Viterbo

(Viterbo Centro, in via Ascenzi, e a Tarquinia, in via Tarconte) e online sul sito poste.it fino a mercoledì 7 giugno, sarà anche possibile chiedere l’annullo speciale dedicato.

Per qualsiasi aggiornamento o curiosità sul mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.

Poste Italiane